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ضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة ربع مليار جنيه خلال شهر

الأحد، 06 فبراير 2022 07:00 ص
ضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة ربع مليار جنيه خلال شهر سرقة تيار كهربائي
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة الكهرباء في ضبط (348710) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (295,093,084 جنيه) وذلك خلال شهر.

ويقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، فإن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

 

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .


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