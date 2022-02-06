اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز بلدى بشبرا الخيمة لتصرفه فى 63 طن دقيق مدعم وبيعه بالسوق السوداء

الأحد، 06 فبراير 2022 05:23 م
ضبط صاحب مخبز بلدى بشبرا الخيمة لتصرفه فى 63 طن دقيق مدعم وبيعه بالسوق السوداء دقيق مدعم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن، ضبط المسؤول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لتصرفه فى 1256 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 63 طن دقيق بلدى تصرف لمستحقى الدعم من قبل الدولة، وذلك بعد القيام بعملية جرد، وقيامه ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 60 شيكارة بداخلها خبر محمص مطحون "بقسمات"، بإجمالى وظن 3 أطنان، مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المسؤول عن مصنع تعبئة مواد غذائية بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لإدارته المخزن الخاص بالمصنع بدون ترخيص من الجهات الرقابية المختصة.


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مباحث تموين القليوبية

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دقيق مدعم

دقيق بلدى

مخبز بلدى

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