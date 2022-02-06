ضبط شاب لابتزازه عدد من الرجال بمحادثات خاصة للحصول على مبالغ مالية بالدقهلية

الشرقية -فتحية الديب - شريف الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدى للجريمة الإلكترونية بفرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع أمن الدقهلية القبض على شاب لقيامه باختراق عدد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى، وابتزاز أصحابها ماديا، وبعرضه على النيابة العامة بمدينة المنصورة، قررت برئاسة أحمد طارق مدير نيابة المنصورة، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغات من عدد من المواطنين بقيام حساب على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، بإبتزازهم ماديا والحصول على مبالغ مالية منهم وصلت 30 ألف جنيه، مقابل عدم نشر المحادثات الخاصة بهم.

وتبين من التحريات قيام صاحب الحساب بإختراق الصفحات الشخصية لعدد من الرجال بمدينة المنصورة والحصول على محادثات خاصة بيهم، وقام بإتزازهم بها ماديا وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث المنصورة، من تحديد و ضبط صاحب الأكونت ويدعى" موسى م " 19 عاما مقيم المنصورة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 407 إدارى مركز المنصورة لعام 2022، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.