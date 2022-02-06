ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 1086 قرص مخدر

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 لمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب قادم من إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة طيران العربية، اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من إيطاليا، يبدو عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أو أشياء ممنوعه أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا راغب مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية داخل شنطة هاند.

وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قرر تكليف أيمن على محمد مأمور الضبط وسامى سليمان مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود31 شريطا من عقار (Oxycontin)، مخبأة داخل شنطة اليد و98 شريطا آخر من نفس العقار مخبأة داخل جيوب سحرية بالجاكت الذى يرتديه بإجمالي 1086 قرصا.

قرر زكريا حسب الله مدير عام مطار القاهرة بمبني الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2022 ضد الراكب، بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك واقر الراكب بأنه أحضرها للاتجار بها.