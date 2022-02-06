"صحة المنيا": عمل 594 ألف تحليل بمعامل المستشفيات خلال عام

المنيا -حسن عبد الغفار

اعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال ادارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة حيث اوضح انه تم عمل 594747 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وذلك خلال 2021 .

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل ، أن ادارة المعامل تواصل خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الاشرافيه بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

وأشارت إلى أنه تم تكثيف الدورات التدريبية بالتنسيق مع ادارة مكافحة العدوى لتدريب اطباء المعامل على اساسيات مكافحة العدوى خلال 2021.

وأضافت انه تم توفير جهاز صورة الدم 3 dif وحضانة معمل بمستشفى العدوة المركزى وتوفير جهاز صور الدم وجهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم وجهاز كيمياء الدم نصف اتوماتيك وحضانة معمل لمستشفى مغاغة وتوفير جهاز صور الدم 5dif ،جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم وجهاز لتحليل غازات الدم : عدد 6 ميكروبيت لمستشفى بنى مزار المركزى وتوفير جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم لمستشفى مطاى المركزى.

كما تم توفير جهاز قياس زمن البروثرومبين و جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم و جهاز كيمياء الدم النصف اتوماتيك لمستشفى صدر المنيا و توفير جهاز قياس زمن البروثرومبين لمستشفى حميات المنيا بالاضافة الى توفير جهاز كيمياء الدم نصف اتوماتيك و عدد 8 ميكروبيت و جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم لمستشفى الفكرية وتوفير جهاز صور الدم و جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم و جهاز كيمياء الدم نصف اتوماتيك و حضانة معمل لمستشفى حميات ملوى و توفير جهاز كيمياء الدم النصف اتوماتيك لمستشفى حميات ديرمواس وتوفير 2 جهاز الخاص بفصل الحمض النووى للفيروسات بوحدة ال PCR وتوفير عدد 5 حضانة معمل لمعامل مستشفى المنيا العام وصدر بنى مزار و المعمل المشترك بالمنيا ومعمل المياة ببنى مزار خلال 2021.

وأضافت انه تم عمل 594747 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا بالاضافة الى عمل 3287 تحليل PTH & FERRITIN لمرضى الغسيل الكلوي بالإضافة الى تحليل 8347 عينة اغذية وتحليل 295 عينة مياة مبيدات و تحليل 15514 عينة مياه شرب و 414 عينة مياه صرف صحى و 432 عينة غسيل كلوى و 151 عينة مياه حمامات سباحة و12 عينة مياة معبأة و2156 عينة فحص معادن ثقيلة.

وأشارت انه تم تحليل 252 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وتحليل 2615 عينة للكشف عن ميكروب الدرن بالفحص المباشر و عمل 275 فحص لعينات الدرن على جهاز Gene Expert و66 مزرعة درنية وتحليل 35923 عينة PCR فيروس كورونا و 2837 عينة PCR لفيروس C؛61عينة PCR لفيروس B؛ وتحليل 4924 عينة للكشف عن الملاريا ؛ وتحليل 1800 عينة فحص مخدرات على الطرق السريعة بالاضافة الى عمل 13264 شهادة صحية