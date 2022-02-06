شاب من ذوى الهمم يوزع أعلام مصر على الأهالى فى المنيا قبل نهائى أمم أفريقيا

المنيا -حسن عبد الغفار

إستطاع الفريق الوطنى لمنتخب مصر، أن يجمع المصريين، خلفه بعد انتصاراته المتتالية فى بطولة أمم إفريقيا، وأصبح حافزا ودافعا لدى الجميع فى التجمع يدا واحدة خلف المنتخب القومى لا فرق بين الأسوياء وذوى الهمم.





وتشهد قرى المنيا حالة من الفرحة بمنتخب مصر، والجميع يقوم بتوزيع أعلام مصر على الأهالى، حيث قام شاب يدعى بهاء ربيع ابو الحسين من أهالى قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا وهو من ذوى الهمم بشراء أعلام مصر وتوزيعها على أهالى القرية ومطالبتهم بالتشجيع والوقوف خلف المنتخب الوطنى حتى يحصل على بطولة افريقيا، والتغلب على منتخب السنغال اليوم والتتويج بالبطولة.

يذكر أن منتخب مصر يلعب اليوم مع نظيره السنغالي فى مباراة تحديد الأول والثانى ،لبطولة أمم أفريقيا، والتى سوف تذاع فى التاسعة من مساء اليوم ،وذلك بعد مشوار طويل مع البطولة استطاع فيه المنتخب الوطنى الوصول للمباراة النهائية.