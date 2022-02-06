سكرتير عام بنى سويف يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات العام المالى الحالي

بنى سويف - هانى فتحى

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام ببنى سويف اجتماعاً بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ومسوؤلى إدارات التخطيط بالديوان العام والوحدات المحلية والتنفيذين المعنيين، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، ومناقشة مقترح مشروعات الخطة متوسطة المدى المزمع تنفيذها، فى قطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والنظافة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والمرور والإطفاء.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة نسب ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بإجمالى اعتمادات 600 مليون جينه تقريباً ما بين "اعتماد حكومى + تمويل ذاتي" فى مجالات وأنشطة: رصف الطرق والكبارى، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث تم استعراض إجمالى الاعتمادات والمنصرف منها والمتبقى وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بالمتابعة المستمرة للشركات المنفذة والتزامها بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه فى الخطة، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها خاصة الخدمية التى تتماس مع احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030

وفى سياق منفصل، عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2022 على مستوى المحافظة، وذلك فى حضور : النائبة عبير جمال عضو مجلس النواب، وباقى أعضاء اللجنة من التنفيذيين المعنيين والمجلس القومى للمرأة.

وأوضح السكرتير العام، أن اللجنة راجعت وقامت بتقييم السيرة الذاتية للمتقدمات، وتمت مراعاة كافة الضوابط والشروط لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وأضاف السكرتير العام أنه تم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وتضحيات وعطاءات الأم للأسرة، وجهودها فى ترسيخ القيم الإنسانية بهم، وإعلاء معنى الأسرة فى نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة.