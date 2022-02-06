سكرتير عام المنيا يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث الصحراوى الشرقى

المنيا-حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام، للمحافظة بمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم سيارة نصف نقل باتوبيس، بالطريق الصحراوى الشرقي، حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطن واصابة 23 اخرين .

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع "السعيد" الحالة الصحية للمصابين بمستشفى المنيا العام، بحضور الدكتور عماد حنا مدير المستشفى، للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ونقل السكرتير العام، تعازى محافظ المنيا لأسرة المتوفي، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف السكرتير العام، مدير المستشفى بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.