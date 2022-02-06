سائق يعترف باستيلائه على 60 طن سكر لبيعها في السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

اعترف سائق بالاستيلاء على 60 طن سكر لبيعها في السوق السوداء بسوهاج، مستغلا عمله بإحدى الجمعيات الخاصة بنقل البضائع.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من (مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة)، بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع متعاقدة مع الشركة الشاكية بالإستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والإستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله كونه سائق بالجمعية المشار إليها بنقل كمية قدرها 60 طن سكر بإحدى السيارات من مصنع السكر إلى مخازن الشركة ،حيث قام بالإستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.