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رسالة الملكة إليزابيث بمناسبه اليوبيل البلاتيني: حياتي مكرسة لخدمتكم

الأحد، 06 فبراير 2022 01:41 ص
رسالة الملكة إليزابيث بمناسبه اليوبيل البلاتيني: حياتي مكرسة لخدمتكم الملكة البريطانية
كتب آسر أحمد

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نشرت الصفحة الرسمية للعائلة البريطانية الملكية، رسالة الملكة إليزابيث بمناسبة اليوبيل البلاتيني ومرور 70 عام لاعتلائها عرش بريطانيا، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952.

وجاءت الكلمة الكاملة للمكلة البريطانية، "ما زلت أتذكر الكثير عن وفاة والدي، الملك جورج السادس، كما في بداية حكمي، مع احتفالنا بهذه الذكرى ، يسعدني أن أجدد لكم التعهد الذي قدمته عام 1947 بأن حياتي ستكرس دائمًا لخدمتك"، وأضافت الملكة في رسالتها "بينما أتطلع بشعور من الأمل والتفاؤل إلى عام اليوبيل البلاتيني الخاص بي، أتذكر كم يمكننا أن نكون شاكرين لله، لقد شهدت هذه العقود السبعة الماضية تقدمًا غير عادي اجتماعياً وتكنولوجياً وثقافياً استفدنا منه جميعاً، وأنا واثق من أن المستقبل سيوفر فرصًا مماثلة لنا وخاصة للأجيال الشابة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء الكومنولث".

وتابعت الملكة في رسالتها، "أنا محظوظة لأنني حصلت على الدعم والحب من عائلتي، لقد كنت محظوظة لأن الأمير فيليب على استعداد للقيام بدور الرفيق وتقديم التضحيات التي تتماشى معه دون أنانية، تتيح لي هذه الذكرى السنوية أيضًا وقتًا للتفكير في النوايا الحسنة التي أظهرها لي الناس من جميع الجنسيات والمعتقدات والأعمار في هذا البلد وحول العالم على مدار هذه السنوات، أود أن أعرب عن شكري لكم جميعًا على دعمكم، ما زلت ممتنه إلى الأبد، ومتواضعة، للولاء والمودة التي ما زلت تمنحوني إياها، وعندما يصبح ابني تشارلز ملكًا، مع مرور الوقت، أعلم أنك ستمنحه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتموه لي وأتمنى عندما يحين ذلك الوقت، أن تُعرف كاميلا باسم الملكة كونسورت بينما تواصل خدمتها المخلصة.. وبما أنني أتطلع إلى الاستمرار في خدمتكم من كل قلبي، آمل أن يجمع هذا اليوبيل العائلات والأصدقاء والجيران بعد بعض الأوقات الصعبة بالنسبة للكثيرين منا، من أجل الاستمتاع بالاحتفالات والتأمل حول التطورات الإيجابية في حياتنا اليومية التي تزامنت بسعادة مع فترة حكمي".

 


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