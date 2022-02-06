رئيس وزراء بيرو يقدم استقالته بعد أيام من تعيينه بسبب اتهامه بالعنف الأسرى

فاطمة شوقى

قدم رئيس وزراء بيرو، هيكتور فالير، اليوم الأحد، استقالته وذلك بعد عدة أيام من تعيينه، على خلفية أن تم اتهامه بالعنف الأسرى وضرب زوجته، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالير تعين فى منصب رئيس الوزراء فى 1 فبراير، ثم تم نشر تقارير للشرطة أنه تم اتهامه فى وقت سابق يعود إلى عام 2016 بالعنف الأسرى وضرب زوجته وابنته، كما أنه متهم أيضا بصلته المحتملة بالفساد.

بموجب دستور بيرو، عندما يتنحى رئيس الوزراء، يجب على مجلس الوزراء بأكمله أن يحذو حذوه حتى يتم تعيين بديل ويتم اختيار فريق وزاري جديد.

وكان رئيس البلاد، بيدرو كاستيليو، قد أعلن سابقا نيته تشكيل حكومة جديدة، وهي الرابعة منذ استلامه منصبه في الصيف الماضي.

وكانت صحيفة "ريبوبليكا" البيروفية قالت إن فالير، آثار جدلا كبيرا بعد أن تم الكشف عن اتهامه بضرب زوجته فى وجهها ودفعها أرضا، مشيرة إلى أنه فى عام 2017 أصدر القضاء البيروفى أصدر إجراءات حماية لصالح زوجته بسبب تعرضها للعنف الجسدى، وقبل عام كانت ابنته اشتكته الشرطة ضده بسبب ضربها أيضا.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد نشر هذه الأخبار لم يظهر فالير في مؤتمر مع الصحفيين كان من المقرر عقده في ليلة أمس، كما أن الرئيس البيروفى بيدرو كاستيلو لم يدل بأي تعليق أيضا.

من جهته، قال وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، للصحافة، إنه يتعين على الجهات المختصة تحديد "المسؤولية عن القضايا".

في عام 2017 ، أصدرت القاضية روكسانا بالاسيوس قرارًا بتدابير حماية آنا مونتويا ، زوجة فالير ، وحظر على رئيس الوزراء الحالي ممارسة أي سلوك يشكل "عنفًا أو مضايقة" ضد زوجته "تحت طائلة التنديد بجريمة مقاومة السلطة."

في 22 أكتوبر 2016 ، نددت كاثرين فالير ، ابنة رئيس الوزراء ، بوالدها بسبب العنف الأسري في مركز شرطة ليما. أشارت الشابة ، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 29 عامًا ، في الشكوى أن والدها وجهها "الصفعات واللكمات والركلات في الوجه وأجزاء مختلفة من الجسم وشد الشعر" في اليوم السابق في منزلها.

وقالت جلاديس باسوس ، جارة فالير وصاحبة الشقة التي استأجرها رئيس الوزراء ، للصحافة إنها عاشت "الكثير من التوتر لأن الرجل كان يثير الاشتباكات مع أسرته وقد تسبب في العديد من الفضائح مع زوجته وابنته"، مضيفة أن فالير غادر ذلك المنزل بعد أن عاش فيه لمدة عشر سنوات ولم يدفع الإيجار طوال العامين الماضيين.

توفيت زوجة فالير في 5 أكتوبر 2021 ، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية لمناقشات البرلمان عندما طلبت دقيقة صمت يوم 6 أكتوبر تخليدًا لذكراها، وحتى الآن أسباب وفاتها غير معروفة.