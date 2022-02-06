رئيس القضاء العراقى يبحث مع مسئول أممى سبل دعم التحقيقات فى جرائم داعش

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فائق زيدان، مع رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد)، كريستيان ريتشر، سبل دعم الـ(يونيتاد) للقضاء العراقي في التحقيقات المتعلقة بجرائم التنظيم الإرهابي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد أن " زيدان وريتشر أشادا بعمل القضاة لمحاسبة ضاء تنظيم داعش الإرهابي عن الجرائم الدولية " .

وأكد ريتشر الالتزام "بالعمل مع النظام القضائي العراقي في المزيد من مشاريع بناء القدرات، للبناء على ما تمّ تحقيقه بالفعل، ولضمان أن تتم محاسبة أفراد من تنظيم داعش على الجرائم الدّولية المُرتكبة أمام محاكم عراقية