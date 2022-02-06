جونز هوبكنز: أكثر من 393 مليون إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالعالم

أ.ش.أ

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حول العالم ارتفع إلى 393 مليوناً و74 ألفاً و526 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و732 ألفاً و943 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليوناً و458 ألفاً و144 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و80 ألفاً و664 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب26 مليوناً و484 ألفاً و546 حالة.