اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونز هوبكنز: أكثر من 393 مليون إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالعالم

الأحد، 06 فبراير 2022 10:00 ص
جونز هوبكنز: أكثر من 393 مليون إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالعالم كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حول العالم ارتفع إلى 393 مليوناً و74 ألفاً و526 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و732 ألفاً و943 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليوناً و458 ألفاً و144 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و80 ألفاً و664 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب26 مليوناً و484 ألفاً و546 حالة.

 


جونز هوبكنز

فيروس كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة