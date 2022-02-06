تربية رياضية طنطا تجهز شاشات عرض على ملعب السباحة لإذاعة نهائي أمم أفريقيا

الغربية مصطفى عادل

جهزت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بقيادة الدكتور علاء حلويش عميد الكلية أماكن لمتابعة مباراة منتخب مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.

حيث جهزت الكلية حمام السباحة الأوليمبي بالكلية بشاشات عرض كبيرة وكراسي لمتابعة اللقاء ، حيث دعت الكلية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لمنتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال.

كانت جامعة طنطا، قد أعلنت تخصيص شاشات لعرض مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، بكلية التربية الرياضية.

ووجه الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بالاستثمار الجيد لإمكانيات الكلية، والتي يتوافر بها شاشات عرض أن تفتح أبوابها بمجمع الرياضات المائية "حمام السباحة" أمام جميع منسوبي وطلاب الجامعة لمشاهدة المباراة الحاسمة، وذلك تماشيا مع سياسة الجامعة كونها جزءا من مجتمعها، مع الالتزام التام بضوابط الدخول الحرم الجامعى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.