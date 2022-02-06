تجديد حبس محصل وسائق لسرقتهما مبلغا ماليا من شركة بالأزبكية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، تجديد حبس سائق ومحصل 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بسرقة أموال من الشركة التى يعملان بها.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في كشف سرقة أموال من إحدى الشركات بالأزبكية وضبطوا مرتكبى الواقعة.