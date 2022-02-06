اليوم السابع
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تجديد حبس محصل وسائق لسرقتهما مبلغا ماليا من شركة بالأزبكية

الأحد، 06 فبراير 2022 02:10 م
تجديد حبس محصل وسائق لسرقتهما مبلغا ماليا من شركة بالأزبكية أموال- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، تجديد حبس سائق ومحصل 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بسرقة أموال من الشركة التى يعملان بها.
 
ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في كشف سرقة أموال من إحدى الشركات بالأزبكية وضبطوا مرتكبى الواقعة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، بإكتشاف سرقة مبلغ مالى من دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعـة سائق ومحـصـل بـذات الشركة "لأحدهما معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين والقبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأنهما نظراً لعملهما فى توريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة إختمرت فى ذهنهما سرقة المبلغ ، وانتظرا حتى خرج الموظفين وتسللا لغرفة الحسابات واستوليا على المبلغ المالى من الدولاب، وبإرشادهما ضبطت الشرطة المبلغ المالى بمسكن احدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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