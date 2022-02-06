اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم

الأحد، 06 فبراير 2022 02:13 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم أموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وإتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.

 

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

 

وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى)، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

 

وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه شخصين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير أحدهما إلى إحدى الدول ونجل الآخر إلى دولة أخرى وتوفير فرص عمل لهما بتلك الدولتين" على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

 

 


نصب علي المواطنين

التحقيق مع متهم

النصب والاحتيال

تسفير المواطنين

الاستيلاء علي الاموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"النصب باسم الوظيفة".. شركات النصب على راغبى السفر والعملة بالخارج.. 59 قضية خاصة بتسفير المواطنين وتزوير أوراق العمل خلال شهر.. والنيابات المختصة تحقق فى الوقائع وتأمر بحبس المتهمين وضبط الهاربين

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 11:00 م

النصب بانتحال الصفة.. 59 قضية بزعم تسفير مواطنين وتزوير أوراق العمل خلال شهر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:00 م

"العليا لإدارة الكوارث" بدبى تعتمد الاشتراطات الجديدة لسفر المواطنين والمقيمين

الأحد، 21 يونيو 2020 07:06 م

النيابة تحقق مع سيدة وزوجها لاستيلائهما على أموال الشباب بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج.. التحريات: المتهمان حاولا تسفير المواطنين لأوروبا بطرق غير شرعية وزورا أوراق هجرتهم للخارج

الإثنين، 23 مارس 2020 11:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة