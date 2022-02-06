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لاستكمال المرافعة..

تأجيل محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر لجلسة 15 فبراير

الأحد، 06 فبراير 2022 04:14 م
تأجيل محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر لجلسة 15 فبراير المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 15 فبراير لاستكمال المرافعة.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.


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