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تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى" لـ6 مارس

الأحد، 06 فبراير 2022 01:49 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى" لـ6 مارس محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقده بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، لجلسة 6 مارس للاطلاع.
 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار وصلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 


احداث كرداسه

عنف كراسه

الجنايات

اخبار الحوادث

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