بنخطف ونجري.. اعترافات لصوص مجوهرات السيدات في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص بسرقة السيدات عن طريق الخطف، مستقلين دراجة نارية في القاهرة، حيث سرقوا سلسلة ذهبية من سيدة في الزيتون، قائلين: "بنخطف ونجري".

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه أثناء سير زوجته بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يستقلها شخصين قام أحدهما بخطف سلسلة ذهبية خاصة بها ولاذا بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالى – فرد خرطوش) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع آخر بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، كما أقر بتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما " سيئ النية " (صاحب محل مجوهرات ) أمكن ضبطه ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب ..وبتطوير مناقشته إعترف بإشتراكه مع المتهم الآخر فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، كما أقر بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وحبس المتهمين.