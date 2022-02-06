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برنامج تدريبى لـ 41 قيادة دينية إسلامية ومسيحية بكفر الشيخ .. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 12:26 م
برنامج تدريبى لـ 41 قيادة دينية إسلامية ومسيحية بكفر الشيخ .. صور البرنامج التدريبى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفرالشيخ البرنامج التدريبى  لـ41 قيادة دينية "إسلامية ومسيحية"، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وبإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس، وحضور الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، والقس دميان اميل شكري، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة، وحضور فريدة المزين المقرر المناوب.

 

قالت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، تضمن برنامج التدريب عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والأمومة الآمنة من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ،حاضر فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، ويستمر التدريب على مدار يومين.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2021 بأن يشمل "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.

 

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، يتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية ،مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضماناً لاستدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.

 

 

الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

جانب من الحضور بالبرنامج التدريبي
جانب من الحضور بالبرنامج التدريبي

جانب من الحضور
جانب من الحضور

دورة تدريبية للقيادات الدينية بكفر الشيخ
دورة تدريبية للقيادات الدينية بكفر الشيخ

قيادات ديني بكفر الشيخ
قيادات ديني بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

مجلس قومي للمرأة

حقوق الانسان

حقوق المرأة

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