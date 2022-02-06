بدء إجازة نصف العام الدراسى السبت 5 فبراير والترم الثانى يبدأ 19 الشهر الجارى

محمود طه حسين

يدخل طلاب المدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوى العام فى إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى الجارى،2021،2022، بداية من السبت 5 فبراير الجارى وتستمر الإجازة حتى 17 من نفس الشهر على أن يبدأ الفصل الدراسى الأول يوم 19 فبراير 2022.



وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول تم احتسابها ضمن أيام الدراسة الفعلية، وأيضا الفصل الدراسى الثانى سوف تحتسب أيام الامتحانات ضمن ضمن نسبة الحضور، قائلة: تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد إجازة نصف العام، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.



الجدير بالذكر أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، حددت موعد بدء الدراسة، متابعة: كانت مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

