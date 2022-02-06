بابا الفاتيكان يدعو للإخاء ونبذ الصراعات ويدين الهجوم على معسطر النازحين بالكونغو

فاطمة شوقى

حث البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الناس على اعتناق الأخوة البشرية لوقف الدمار الذي لا نهاية له ، وقال البابا ، في رسالة بالفيديو ، بحسب ما ذكرته وكالة أنسا الإيطالية ،اليوم الأحد، " إما أن نكون إخوة أو ينهار كل شىء".

كما حث البابا جميع الناس على السير في طريق الأخوة الصعب من أجل التغلب على الأفكار المسبقة والصراعات التي تقسم الإنسانية.

أدان بابا الفاتيكان، الهجوم "البغيض والوحشي" الذي شنه المتمردون على معسكر للنازحين في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تسبب في مقتل 62 شخصًا على الأقل بعد وفاة بعض المصابين بجروح خطيرة في هجوم مستشفى.

وقال وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، إن البابا يناشد الهدايا الإلهية من الشفاء والعزاء لجميع الناس في حداد، الذين يعرب لهم عن قربه الروحي وتعاطفه العميق، ليمنح الرب الشجاعة والقوة للعائلات المتضررة ، وكذلك لجميع الأشخاص الذين يساعدون لإنقاذ الضحايا ".

وخلصت البرقية إلى أن فرنسيس "يدين بشدة هذا العمل البربري الجديد البربري الذي يشكل مصدر معاناة وخراب عظيمين للبلاد ، ويتوسل الله أن يهب السلام والأخوة في هذه المنطقة المميتة".

منذ عام 1998 ، غرق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في صراع أججته مليشيات المتمردين وهجمات جنود الجيش ، على الرغم من وجود بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (MONUSCO) ، التي تضم أكثر من 14000 جندي منتشرين.