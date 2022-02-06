انقطاع مياه الشرب بالقناطر الخيرية 3 ساعات غدا لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين لمدة 3 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد الاثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن حصول محطة مياه جزيرة الشعير "ترشيح مباشر" بالقناطر الخيرية على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM» للمرة الأولى، جاء ذلك عقب اجتياز المحطة لمتطلبات الحصول على الشهادة، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.