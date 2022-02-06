انتهاء الأعمال الإنشائية فى المنطقة اللوجستية بدمنهور وجار عمل التشطيبات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور تعد نقلة حضارية ونوعية لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما ستوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والمقامة على مساحة 96 فدان على الطريق الزراعي بدمنهور بتكلفة 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المحافظ لأعمال تنفيذ المنطقة حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجار العمل فى التشطيبات تمهيدا لافتتاحها فى سبتمبر المقبل.

والمنطقة ستضم "سوق تجاري - مطاعم - أسواق مفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها - مراكز خدمة"، بالإضافة إلى فندق وملاعب رياضية وإستراحات ومراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت، كما ستضم أنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية ومستلزمات معيشية وترفيهية للعاملين بها، وسيكون لها دور وأهمية كبيرة فى تنمية التجارة الداخلية والإستثمار وتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء وخلق فرص عمل للشباب.

رافق اللواء المحافظ جلال الجولة، نهال بلبع نائب المحافظ و حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد.