انتخاب ليبيا نائبا ثانيا لرئاسة الاتحاد الأفريقي

ا ش ا

أعلنت ليبيا أنه تم في الجلسة الصباحية التي عقدها مؤتمر الاتحاد الأفريقي /السبت / لدورته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة حاليا بالعاصمة الأثيوبية اختيارها لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال هذه الدورة .

وتشارك ليبيا في أعمال هذه الدورة -وفقا لوكالة الأنباء الليبية- بوفد رئاسي يضم في مقدمته محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الخارجية الليبية وسفير ليبيا لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي .