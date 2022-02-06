اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 06:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

انتخاب ليبيا نائبا ثانيا لرئاسة الاتحاد الأفريقي

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 ص
انتخاب ليبيا نائبا ثانيا لرئاسة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الافريقى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت ليبيا أنه تم في الجلسة الصباحية التي عقدها مؤتمر الاتحاد الأفريقي /السبت / لدورته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة حاليا بالعاصمة الأثيوبية اختيارها لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال هذه الدورة .
 
وتشارك ليبيا في أعمال هذه الدورة -وفقا لوكالة الأنباء الليبية- بوفد رئاسي يضم في مقدمته محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الخارجية الليبية وسفير ليبيا لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي .
 

ليبيا

الاتحاد الافريقى

اخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة