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الملعب اللى طلع لنا الشناوى.. أقارب وزملاء الأخطبوط يدعمونه من مسقط رأسه.. لايف

الأحد، 06 فبراير 2022 03:50 م
الملعب اللى طلع لنا الشناوى.. أقارب وزملاء الأخطبوط يدعمونه من مسقط رأسه.. لايف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من ملعب الحامول الذى سطع منه الكابتن محمد الشناوى حارس منتخب مصر والنادى الأهلى قبل النهائى الأفريقى.

قال الكابتن محمد أبو العزم، مدرب، أن الشناوى من اللاعبين الملتزمين وكنا ننتظر أن يصبح الشناوى من اللاعبين الكبار.

وأوضح أبو العزم، أن الشناوى كان يتدرب فى الملعب المتواجد أمامنا وكنت حارسا وقتها يتدرب بعدى أيضًا، مضيفًا أن وراء حراس مرمى المنتخب مدربين مميزين.

وأشار الكابتن محمد أبو العزم، إلى أن هناك ألفة بين اللاعبين فى منتخب مصر وتعاون بين حراس المرمى لذلك ظهر ذلك المستوى العالى، وتمنى أن يزور الشناوى النادى الذى نشأ فيه.

 

 


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