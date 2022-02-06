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الكهرباء: لا توجد رسوم دمج لمحطات الطاقة المتجددة أقل من 500 كيلو وات

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 ص
الكهرباء: لا توجد رسوم دمج لمحطات الطاقة المتجددة أقل من 500 كيلو وات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة حريصة على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لخلق مزيج من الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة، كاشفا أن الوزارة لن تسمح بأى عرقلة للمستثمرين في هذا المجال.
 
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم فرض رسوم دمج على الشبكة القومية للكهرباء لمحطات الطاقة الشمسية الأقل من 500 ميجا وات، موضحا أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص الوزارة على تشجيع المواطنين على إنشاء لوحات شمسية أعلى أسطح المنازل أو المبانى والمنشآت العامة.
 
وأشار الوزير إلى أن قرار فرض رسوم دمج على ربط محطات الطاقة الشمسية الأكثر من 500 كيلو وات فقط، مشيرا إلى أن من يكون لديه محطة أكثر من 500 كيلو وات ويستطيع توزيعها بعيدا عن الشبكة القومية للكهرباء لن يتم فرض هذه الرسوم عليها.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

اليوم السابع بلس

وزارة الكهرباء

اخبار مصر

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