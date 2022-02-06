الرئيس الصينى يدعو إلى تدعيم التضامن الدولى بمواجهة التحديات المشتركة

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت، إلى تكريس روح الألعاب الأولمبية، وتدعيم التضامن للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال مأدبة استضافها الرئيس شي وعقيلته بنغ لي يوان، في "قاعة الشعب الكبرى" للترحيب بضيوف الصين من حول العالم الذين حضروا الحفل الافتتاحي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وأعرب شي، في كلمة ترحيبية خلال المأدبة، عن "خالص شكره" للحكومات والشعوب والمنظمات الدولية كافة التي "تهتم وتدعم" أولمبياد بكين الشتوي، كما تقدم بـ"الشكر الخاص" للحاضرين على المجيء إلى بكين "للتهليل للأولمبياد الشتوي ولتشجيع الصين، رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ومشقات السفر".

وقال شي إنه "يتعين علينا تذكر الغاية الأصلية للألعاب الأولمبية جيدا، والعمل سويا على صيانة السلام في العالم"، مشيرا إلى أن "الألعاب الأولمبية ولدت من أجل السلام، ونهضت بفضل السلام".

وأكد ضرورة "التمسك بالاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة والحوار والتشاور، وبذل جهود في تسوية الخلافات وحل النزاعات، والعمل سويا على بناء عالم يسوده السلام الدائم".

وأضاف "يتعين علينا تكريس روح الألعاب الأولمبية، وتدعيم التضامن للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات المشتركة"، مؤكدا أن المجتمع الدولي "يجب أن يكون معا".

كما دعا شي دول العالم إلى أن تتضامن وتتعاون وتعمل سويا من أجل "مستقبل مشترك"، لكي تتعامل بشكل "فعال" مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور المشاكل الكونية باستمرار مثل تغير المناخ والإرهاب.

وطالب بـ"تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية، والحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها، وصيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، وبذل جهود مشتركة لبناء عائلة دولية كبيرة يسودها التناغم والتعاون".

وقال الرئيس الصيني إنه "يتعين علينا تنفيذ مقاصد الألعاب الأولمبية، ومواصلة الدفع بقضية تقدم البشرية"، لافتا إلى أن الألعاب الأولمبية تهدف إلى "التنمية الشاملة للإنسان".

واعتبر أنه من المطلوب "مواكبة تيار العصر والتمسك بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء التي تشمل السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين مختلف الحضارات، والعمل سويا على إقامة مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".

وأعلن الرئيس شي مساء أمس الجمعة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في الاستاد الوطني في بكين.