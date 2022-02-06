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الحكومة تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بمعدل نمو 11%

الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 ص
الحكومة تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بمعدل نمو 11% السيد القصير وزير الزراعة
كتبت نورا فخرى

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تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل نمو 11٪ ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/20

 
وفي هذا الصدد، نرصد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية على مدار 3 سنوات. 
 
1- بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام 2020/2019 نحو 672.8 مليار جنيه. 
 
2- بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام 2020/2021 نحو 739.6 مليار جنيه. 
 
3- تستهدف الحكومة بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام المالي الجاري 2021/2022 نحو 820.7 مليار جنيه. 
 
يشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) يقدر بنحو 37.85 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة تقارب (59%) من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة (41%). 
 
ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية .
 
 
وبوجه عام، أسهم قطاع الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهميةالقطاع الزراعي بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
 

 


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