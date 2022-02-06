"التعاون الخليجى" يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أوروبا لخدمة المصالح المشتركة

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، أهمية العلاقات الخليجية الأوروبية، وحرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الطرفين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، باترك سيمفونيه، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أوجه التعاون بين دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتعزيزها في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية، وذلك وفق اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة في عام 1988، كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.