التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر انهيار حفر صرف صحى عليه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، على إثر إنهيار حفر صرف صحى، تم إستخراج الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ البرى وتم نقله لمستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بحدوث إنهيار للأتربه من ناتج حفر صرف صحى بدائرة مركز المنشاه ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه إنهيار حفر صرف صحي علي شخص ووفاته دائرة مركز المنشاه.

تبين أنه أثناء قيام المدعو م ج ع ف 21 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جهينة بأعمال حفر صرف صحي إنهارت عليه الحفرة مما نتج عنه وفاته تمكنت قوات الإنقاذ البري من إستخراج الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي .

وبسؤال المدعو ب م ف ر 26 سنة مهندس ويقيم دائرة المركز بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.