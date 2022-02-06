"الاتصالات" تخصص ترددات جديدة لشركة "اورنج" بقيمة 440 مليون دولار

كتبت هبة السيد

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتخصيص ترددات جديدة لشركة اورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار امريكى وذلك لاستخدامها فى تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية، وقد قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة اورنج مصر بالتوقيع على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.

وتأتى هذه الخطوة استكمالاً لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD والتي أسفرت عن حصول شركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر على النطاقات الترددية وذلك مقابل 1.170 مليار دولار أمريكي. ووفقاً للاتفاقية الجديدة مع شركة اورنج مصر فقد حصلت الشركة على نطاق ترددى بعرض 30 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار امريكى ليصبح إجمالى مقابل تخصيص النطاقات الترددية فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربعة 1.610 مليار دولار أمريكي.

كما تأتى هذه الخطوة فى إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع معايير جديدة باتفاقية الملحق الموقعة مع شركة اورنج مصر لرفع مستوى خدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصرى (خدمات صوتية – خدمات نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

يذكر أن تشغيل الترددات الجديدة التى تم طرحها للشركات سيسهم فى إحداث نقلة نوعية بجودة خدمات الاتصالات، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك على النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.