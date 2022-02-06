افتتاح أول مركز لتعليم الفنون داخل نادى رياضى بقنا

قنا صابر سعيد

افتتح نادى نقادة الرياضى بقنا أول مركز من نوعه لتعليم الفنون فى المحافظة لاستقبال الفتيات والشباب بالنادى وتعليمهم العزف على الآلات المختلفة، بحضور محمد أبو الوفا، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد جلال، مدير النادي، وعدد من الأعضاء والأهالى والشباب من المركز.

قال محمد تكروني، مشرف فني، إن المركز يعد الأول من نوعه داخل نادى رياضى بمحافظة قنا ويهدف إلى تعليم الشباب الفن وتفريغ الطاقات بدلا من إهدار الوقت، وهو جزء من الأنشطة التى يقدمها النادى للشباب فى مركز نقادة.

وأوضح تكروني، أن مركز الفنون سيستقبل الشباب من الجنسين داخل أروقة النادى باشتراكات رمزية وذلك بعد الافتتاح الرسمى له وافتتاح أول مكتبة رياضية أيضًا داخل أروقة النادى للشباب المهتمين بالقراءة والمعرفة.

وقالت سمر طواب، مدربة بالمركز، إن هدف مركز الفنون هو تعليم الشباب العزف على الآلات الموسيقية المختلفة التى تم توفيرها من قبل متخصصين، كما أن المركز سيشهد إقبال من الفتيات لاسيما فى ظل تواجده داخل نادى رياضى مع توفير كوادر للتدريب.