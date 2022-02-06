اعترافات متهم بسرقة الشقق فى مدينة نصر تقوده للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة الشقق في منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية لرجال الأمن، فقال إنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

وأضاف المتهم أنه يقوم بتخزين حصيلة المسروقات فى منزله ثم يبيعها لأحد التجار، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وأمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب التسلق، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة إحدى الشقق السكنية فى مدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول، مقيمتان بدائرة القسم، بأنه حال استيقاظهما بالشقة سكنهما اكتشفا فتح إحدى نوافذها وسرقة (3 هواتف محمولة - مبلغ مالى) .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته المضبوطات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.