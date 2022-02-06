اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استرداد 48 ألف متر مبانى و3 أفدنة زراعية من أراضى الدولة بقنا

الأحد، 06 فبراير 2022 02:24 م
استرداد 48 ألف متر مبانى و3 أفدنة زراعية من أراضى الدولة بقنا إزالات - أرشيفية
صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن نتائج المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية أملاك خاصة، والتى استمرت على مدار 12 يوما من 19 إلى 30 يناير الماضى. 
 
 
وأوضح محافظ قنا، أن الموجة 19 نجحت فى إزالة 152 حالة تعدى على أراضى الدولة، لافتا إلى أن التعديات التى تمت إزالتها شملت 123 حالة تعدى بالمبانى و19 حالة تعدى بالزراعة، وهو ما أسفر عن استرداد 8 آلاف و 126 متر مبانى و 3 أفدنة و 10 قراريط زراعة من أراضى أملاك الدولة.
 
 
وأضاف الداودي، أن الوحدات المحلية نجحت فى إزالة 22 حالة تعدى بالمبانى على الأراضى الزراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحة 23 قيراط، و 13 سهم، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة ما تم إسترداده من أراضى وعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
 
 

اراضي الدولة

حملات ازالة

ازالة مخالفين

املاك خاصة

ارض زراعية

الموجه 19

اشرف الداودي

محافظ قنا

اخبار قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة