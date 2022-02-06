استرداد 48 ألف متر مبانى و3 أفدنة زراعية من أراضى الدولة بقنا

صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن نتائج المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية أملاك خاصة، والتى استمرت على مدار 12 يوما من 19 إلى 30 يناير الماضى.

وأوضح محافظ قنا، أن الموجة 19 نجحت فى إزالة 152 حالة تعدى على أراضى الدولة، لافتا إلى أن التعديات التى تمت إزالتها شملت 123 حالة تعدى بالمبانى و19 حالة تعدى بالزراعة، وهو ما أسفر عن استرداد 8 آلاف و 126 متر مبانى و 3 أفدنة و 10 قراريط زراعة من أراضى أملاك الدولة.

وأضاف الداودي، أن الوحدات المحلية نجحت فى إزالة 22 حالة تعدى بالمبانى على الأراضى الزراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحة 23 قيراط، و 13 سهم، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة ما تم إسترداده من أراضى وعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

