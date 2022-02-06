إنقاذ حياة شاب بعد توقف قلبه بقويسنا.. ووكيل وزارة الصحة: حالته مستقرة

المنوفية - محمد فتحى

نجح الطاقم الطبي في مستشفي قويسنا العام بمحافظة المنوفية، في إنقاذ شاب ثلاثيني وصل إلي المستشفي في حالة صحية سيئة وآلام في الصدر، وبعدها بدقائق سقط علي الأرض مع توقف ضربات القلب، وقام الفريق الطبي بعمل انعاش وتم نقله إلي العناية المركزة في المستشفي تحت إشراف طبي كامل.

وفور دخول المريض المستشفي العناية المركزة تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وما إن استقرت حالة المريض تم رفع جهاز التنفس الصناعي وتشخيص الحالة بأنها حالة جلطة بالشريان التاجي أسفل عضلة القلب، وتم عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للحالة.

وتابع الدكتور فيصل محمود جودة وكيل صحة بمحافظة المنوفية، الحالة الطبية للشاب فور ابلاغه بها، مصدرا تعليماته بسرعة التنسيق مع قسم القسطرة بمستشفى أشمون العام ونقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة حيث تم عمل قسطرة قلبية وفتح الشريان وتركيب دعامة والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة بمستشفى أشمون العام بقسم قسطرة القلب .