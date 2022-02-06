اليوم السابع
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إزالة 21970 متر مربع من التعديات على أملاك الدولة فى الغربية

الأحد، 06 فبراير 2022 10:00 ص
إزالة 21970 متر مربع من التعديات على أملاك الدولة فى الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له  أن المحافظة مستمرة في استرداد حق الشعب وردع المخالفين تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي وجه باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف.
 
وأشار رحمي، إلى أن المحافظة خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، قامت بإزالة 321 حالة بناء مخالف داخل قرى ومدن المحافظة بإجمالي مساحة 21 ألف و 970 متر مربع على نهر النيل وروافده وذلك خلال الفترة من 19 يناير وحتى نهاية الشهر الماضي.
 
وقال محافظ الغربية، إن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية قامت بعقد اجتماعات تنسيقية تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 19 والتي من المقرر أن تبدأ اليوم 6 فبراير وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري، وتليها المرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 مارس وحتى الـ 26 الشهر ذاته.

محافظ الغربية

البناء المخالف

التعديات على الاراضي الزراعية

التعديات على أملاك الدولة

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