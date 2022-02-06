إحالة المتهمة بالابتزاز الإلكتروني للـفتاة "أماني" إلى المحاكمة الجنائية

الشرقية – فتحية الديب

أصدرت نيابة جنوب الزقازيق بمحافظة الشرقية، قرارا بـ إحالة الفتاة المتهمة في واقعة الابتزاز الإلكتروني لـ"أماني" ضحية الابتزاز الإلكتروني الجديدة بالشرقية، إلى المحاكمة الجنائية؛ على خلفية اتهامها بإنشاء عدة حسابات وهمية استعانت خلالها باسم وصورة المجني عليها بهدف تشويه صورتها وبث عبارات خادشة للحياء.

البداية كانت بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد محمد عمر، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن الشرقية، مفاده ورود بلاغ من فتاة تُدعى أماني ، في الثانية والعشرين من عمرها، حاصلة على بكالوريوس تجارة باللغة الإنجليزية، مُقيمة في مدينة الزقازيق، بشأن تعرضها لـ ابتزاز إلكتروني واكتشاف وجود حساب وهمي باسمها وصورتها يستغل اسمها وينشر عبارات مسيئة وخادشة للحياء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن الشرقية لسنة 2021.

عقب تقنين الإجراءات توصلت تحريات الفنية لرجال وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات إلى تحديد هوية المتهمة، التي تبين أنها تُدعى ياسمين أ ع م، مُقيمة بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق، جرى ضبطها وبمواجهتها اقرت بصحة الاتهام وما أسفرت عنه التحريات، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية.