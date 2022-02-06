أهالى قرية الونش: أملنا فيه كبير.. وهنعمل له استقبال أسطورى.. لايف

الشرقية فتحية الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية كفر ايوب التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الكابتن الونش لاعب منتخب مصر، ورصد اليوم السابع حالة الترقب بين الأهالى قبل ساعتين من انطلاق مباراة المنتخب مع منتخب السنغال فى النهائى الأفريقى.





وقال الكابتن على عبد اللطيف، والد صديق الكابتن الونش، إنه فخر للقرية ونموذج مشرف للشباب ودايما يمد يد العون لكل من يلجأ له، وتابع أن القرية سوف تنظم له استقبال أسطوري بإذن الله عند عودته بالكأس.

وتسود حالة من الترقب الشديد داخل القرية قبل انطلاق المباراة حيث ينتظر أهالي القرية فوز المنتخب المصرى وحصوله على الكأس الأفريقية.