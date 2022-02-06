أقرب ناس من أبو جبل يحكون قصة الحارس الأسطورى قبل مواجهة السنغال.. لايف

اسيوط هيثم البدرى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة اسيوط مع اصدقاء واللاعبين الذين شاركوا محمدة ابو جبل في المباريات ابان لعبه بمحافظة اسيوط.

قال اشرف عبدالكريم صديق محمد ابو جبل حارث مرمى المنتخب الوطنى ، ان صديق محمد ابو جبل مشيراً الى انه يلعب الان في مركز شباب درنكه .

واضاف اشرف انه لعب مع محمد ابو جبل في جمعية الشبان المسلمين في مرحلة 14 سنة لمدة عامين ، مشيراً الى ان ابو جبل حارث مرمى مميز منذ صغره ،

وقال اشرف ان ابو جبل دائم زيارة البلد ويلتقى باصدقائه ، مشيراً الى ان الجميع كان ينتظر ان يصل ابو جبل الى هذه المكانه .

وقال كريم عادل انه شارك في اللعب مع محمد ابو جبل وتم تصعيده الى الفريق الاول رفم صغر سنه مشيراً الى ان ابو جبل كان يتميز بعلاقاته الجيدة مع اصدقائه .

واضاف كريم انه اى شاب من اصدقاء محمد ابو جبل يستقبلهم اى صديق في حال قدومه الى القاهرة .

وقال مشهور احمد مدير فنى في احد فرق بترول اسيوط ، ان محمد ابو جبل ملتزم منذ صغره في حضور التدريبات واكن اكثر اللاعبين التزاماً داخل الملعب