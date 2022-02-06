أشقاء إمام عاشور: محمد صلاح أعطى روحا عالية للفريق والإصابات كانت دافعا لهم.. لايف

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من داخل محافظة الدقهلية من منزل الكابتن إمام عاشور لاعب منتخب مصر، قبل ساعات من مباراة المنتخب فى نهائى أمم أفريقيا.

وقال حازم عاشور شقيق إمام عاشور، إنه يلعب فى نادى السنبلاوين، مشيراً إلى أن منتخب مصر تعرض لانتقاد كبير خلال المباريات الأولى فى البطولة.

وأضاف حازم عاشور أن منتخب مصر يعد اقوى منتخب فى البطولة ويستحق الفوز بالبطولة.

وقال محمد عاشور الشقيق الأصغر لإمام عاشور إنه يلعب فى نادى كهرباء طلخة، مشيراً إلى أن منتخب مصر يعد الأقوى هذه البطولة.

وأضاف محمد عاشور أن الإصابات كانت دافعا لبقية اللاعبين فى تحقيق التفوق والنجاح والحصول على الكأس فى المباراة الختامية هذا الموسم.

وقال محمد عاشور أن محمد صلاح أعطى روحا عالية للمنتخب، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم الحافز للفوز بالبطولة.

ومن جانب آخر دخل إمام عاشور لاعب منتخب مصر، حسابات كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة لسد ثغرة الجبهة اليمنى أمام السنغال اليوم فى ظل إيقاف عمر كمال عبد الواحد وعدم مشاركته فى النهائى الأفريقى.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة إلى استاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والسنغال فى نهائى بطولة أمم أفريقيا.

يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو، بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

بدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة، حيث خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميرونى بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال فى المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، صعد أسود التيرانجا كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد، والتعادل مع غينيا ومالاوى بدون أهداف، وفى دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفى دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3/1، قبل أن تصعد للنهائى بعد الفوز على بوركينا فاسو فى نصف النهائى بنتيجة 3/1.