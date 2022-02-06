أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستويات أمس، وذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 793 جنيها للجرام.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 سجل 906.25 جنيهات.

عيار 21 سجل 793 جنيها.

عيار 18 سجل 679.75 جنيه.

أونصة الذهب 1807 دولارا.

المشغولات الذهبية الجديدة بدءا من عام 2023 ستكون مدموغة بالليزر في حالة نجاح مصلحة الدمغة والموازين في وزارة التموين الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالدمغ بالليزر، وفي هذه الحالة يبدأ التجار في بيع ذهب مدموغ بالليزر ولن يتوقفوا عن شراء الذهب القديم الموجود في حوزة المواطنين المدموغ بدمغة تقليدية.

والمقصود بالدمغ بالليزر أنها عملية وضع ختم صغير على الذهب يحدد نوع العيار، وذلك حتى يتسنى للمستهلك معرفة أنواع الذهب عند عملية إعادة البيع أو حتى عملية الشراء.

وتسير الأمور في سوق الصاغة بشكل طبيعي بمعني يتم شراء وبيع الذهب فى الأسواق المدموغ بصورة تقليدية، لذلك تواصل الشركات والمصانع في قطاع الذهب إنتاج المشغولات وإرسالها لمصلحة الدمغة والموازين والتي بدورها تقوم بعملية الدمغ بنفس طريقتها المعتادة، لحين تعميم الدمغ بالليزر خلال سنة من الآن.