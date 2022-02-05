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85 % للطب و70% الهندسة.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

السبت، 05 فبراير 2022 12:58 م
85 % للطب و70% الهندسة.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة تنسيق القبول بالجامعات
كتب ــ محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة وذلك بعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة .
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 85 % بكلية الطب البشرى، و82 % بطب الأسنان، و80 % بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة، و75 % بالطب البيطرى ، و70% للهندسة، و65 % لعلوم الحاسب، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 65 % وكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62 % والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 63 %، والعلوم الأساسية 60 %.
 
فيما أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية،، أنه تم تخفيض تنسيق القبول بالنسبة لكليات العلوم الإنسانية فقط إلى 55%.
 
 
 

 


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