85 % للطب و70% الهندسة.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

ينشر اليوم السابع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة وذلك بعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة

وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 85 % بكلية الطب البشرى، و82 % بطب الأسنان، و80 % بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة، و75 % بالطب البيطرى ، و70% للهندسة، و65 % لعلوم الحاسب، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 65 % وكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62 % والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 63 %، والعلوم الأساسية 60 %.

فيما أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية،، أنه تم تخفيض تنسيق القبول بالنسبة لكليات العلوم الإنسانية فقط إلى 55%.