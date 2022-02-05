8 معلومات ببيان النيابة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بتفاصيل التحقيقات في بلاغ تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم محمد الأمين، عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، والذي عرض 8 معلومات خاصة بالقضية، وجاءت كالتالي:

1-النيابة العامة تُحيل محمد الأمين لمحكمة الجنايات في قضية فتيات دار الأيتام.

2- المتهم يواجه اتهامات الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة والتهديد.

3--النيابة : محمد الأمين استغل ضعف الفتيات الايتام للتعدي عليهن جنسيا.

4-النيابة : محمد الأمين هتك عرض 7 فتيات أطفال بدار أيتام بالقوة والتهديد

5-النيابة تستمع لأقوال 13 شاهدًا منهم نجدة الطفل ب"القومي للطفولة"

6-رئيس صفحة اطفال مفقودين قدم تسجيلا يؤكد معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش في الدار.

7-النيابة استندت فى قرار الإحالة لتقارير الطب الشرعي و.البحث الاجتماعي والأمومة والطفولة

8-النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة.