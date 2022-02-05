اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 05:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز الـ900 ألف حالة

السبت، 05 فبراير 2022 01:27 ص
وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز الـ900 ألف حالة كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى 900 ألف حالة، وفقا لخبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه فى الوقت الذى تواجه فيه المستشفيات فى الولايات المتحدة نقصا كبيرا فى التمريض فى ظل وباء كورونا، فإن الكثير منها يبحث عن عاملين بالرعاية الصحية من الخارج، وربما يكون هذا فى الوقت المناسب.

وأوضحت الوكالة، أن عددا مرتفعا بشكل غير معتاد من البطاقات الخضراء المتاح للمتخصصين الأجانب، بما فى ذلك التمريض الذين يريدون الانتقال إلى الولايات المتحدة، ضعف ما كان عليه الحال قبل أعوام قليلة، والسبب فى ذلك يعود إلى أن القنصليات الأمريكية التى أغلقت أثناء وباء كورونا لم تكن تصدر تأشيرات لأقارب المواطنين الأمريكيين، وبموجب القانون، فإن تلك التأشيرات غير المستخدمة تم تحويلها الآن إلى العاملين المؤهلين.

 

 


كورونا

ازمه كورونا

أمريكا

وفيات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة