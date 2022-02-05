وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز الـ900 ألف حالة

كتب أحمد عرفة

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى 900 ألف حالة، وفقا لخبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه فى الوقت الذى تواجه فيه المستشفيات فى الولايات المتحدة نقصا كبيرا فى التمريض فى ظل وباء كورونا، فإن الكثير منها يبحث عن عاملين بالرعاية الصحية من الخارج، وربما يكون هذا فى الوقت المناسب.

وأوضحت الوكالة، أن عددا مرتفعا بشكل غير معتاد من البطاقات الخضراء المتاح للمتخصصين الأجانب، بما فى ذلك التمريض الذين يريدون الانتقال إلى الولايات المتحدة، ضعف ما كان عليه الحال قبل أعوام قليلة، والسبب فى ذلك يعود إلى أن القنصليات الأمريكية التى أغلقت أثناء وباء كورونا لم تكن تصدر تأشيرات لأقارب المواطنين الأمريكيين، وبموجب القانون، فإن تلك التأشيرات غير المستخدمة تم تحويلها الآن إلى العاملين المؤهلين.