وقال وزير الدفاع اليمني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم /السبت/ - "إن مؤسسة الجيش بمختلف قطاعاتها وتشكيلاتها ستبقى عند مستوى الثقة للمضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة حتى تلبية تطلعات الشعب اليمني الذي يعول عليها الآمال الكبيرة في تحريره من سطوة مليشيا الحوثي المتمردة وتخليصه من الجرائم والممارسات الانتقامية التي ترتكبها".



ونوّه المقدشي بالدعم والإسناد الجوي واللوجيستي الفاعل الذي تقدمه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووقفتهما إلى جانب اليمن وجيشه ومقاومته لاستعادة دولته واستقراره.



كما أعرب وزير الدفاع اليمني عن الإدانة والاستنكار للجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا الحوثية والأذرع الإيرانية بحق اليمن ودول الجوار وتماديها في استهداف الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات.