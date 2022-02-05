وزيرة بريطانية تدافع عن بوريس جونسون: الغالبية العظمى من حزب المحافظين تقف ورائه

كتبت رباب فتحى

رفضت وزيرة الثقافة البريطانية، نادين دوريس الدعوات الموجهة لرئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون للاستقالة من أجل استعادة الثقة بعد فضيحة "حفلات داونينج ستريت"، مدعية أن "الغالبية العظمى" من الحزب تقف وراء رئيس الوزراء.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذا يأتي ذلك بعد أن أصبح وزير المدارس السابق ، نيك جيب ، أحدث عضو برلماني من حزب المحافظين يدعو جونسون علنًا إلى الرحيل ، مشيرًا إلى أن الناخبين "غاضبون من المعايير المزدوجة" وتصريحات رئيس الوزراء "غير الدقيقة" في مجلس العموم.

كما يأتي ذلك أيضًا في أعقاب تقارير تفيد بأن شرطة العاصمة ، التي أعطتها سو جراي 300 صورة لتحقيقاتها في التجمعات الاجتماعية التي تنتهك قواعد كورونا ، لديها صورة لجونسون وهو يحمل علبة بيرة في حفل عيد ميلاده المغلق في يونيو 2020.

وزعمت دوريس يوم السبت أن الأصوات المعارضة للمحافظين ، بما في ذلك من جيب والنائب عن نيوكاسل أندر لايم وآرون بيل والمسئولة السياسية السابقة منيرة ميرزا ​​، كانت "مخيبة للآمال" لكنها أصرت على أنها "ليست كثيرة".

وقالت لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين يقفون خلف رئيس الوزراء مباشرة لأنه يقوم بمهام عمله ، وقام بذلك باستمرار ، وسيواصل القيام بذلك".

وكتب جيب ، في صحيفة "ديلي تليجراف": "يؤسفني أن أقول إنه من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يكون الأمر هو أن رئيس الوزراء قال الحقيقة". وبحسب ما ورد قدم أيضًا خطاب سحب ثقة إلى رئيس لجنة عام 1922.

رداً على ذلك ، أصرت دوريس على أن "رئيس الوزراء قال الحقيقة". وأشارت إلى أن الباقين يتآمرون ضد رئيس الوزراء.