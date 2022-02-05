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"مش مصرى".. قصة أول مشترك حصل على التيار الكهربائى قبل 127 عامًا

السبت، 05 فبراير 2022 03:30 ص
"مش مصرى".. قصة أول مشترك حصل على التيار الكهربائى قبل 127 عامًا محطة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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المحامى الفرنسى مانولدى الذى يقطن فى 5 شارع صلاح سالم بالإسكندرية هو  أول مشترك حصل على التيار الكهربائي فى مصر وتحديدا فى 11 مايو 1895 ، ومحافظة الإسكندرية منذ أكثر من قرن ضمت  أول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمعرفة شركة ليبون الفرنسية بمحطة كرموز، وتحديدا عام 1895 اى منذ ما يقرب من 127 عام، وفيما يلي أهم المعلومات عن اول المشتركين فى الكهرباء بمصر:
 
1- يعتبر البنك العثمانى بالإسكندرية ثان مشترك على مستوى الجمهورية فى نفس العام.
 
2-جمعية البحارة والجنود "المركز الثقافى اليونانى حالياً" أول جميعة يتم إدخال التيار الكهربائى لها عام 1898.
 
3-أول مسجد يتم إنارته باستخدام الكهرباء هو مسجد النبى دانيال بالإسكندرية فى 14 يناير عام 1901.
 
4- اول كنيسة هى الكنيسة الانجيلية فى 26 فبراير 1896.
 
5- أول قنصلية تشترك فى التيار الكهربائى هى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عام 1898.
 
6-كان يتم محاسبة المشتركين بعدد اللمبات وقوتها الموجودة لديهم إلى أن تم تركيب عدادات الكهرباء. 
 
7- أنشئت اول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمحافظة الإسكندرية  عام 1895 اى  منذ 127 عام.
 
8- تبلغ قدرتها 26 كيلو وات اى ما يعادل تشغيل 5 تكييفات.
 
9- كانت تستخدم لإنارة المصابيح فقط.
 
10-تم وضعها حاليا في وحدة زجاجية للحفاظ عليها كتراث قديم واتاحتها لكل الوفود الأجنبية العاملة في مجال الكهرباء لزيارتها.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الإسكندرية

اول محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط

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