مدبولى يوجه بتشغيل السينمات والأماكن الترفيهية بالعلمين حلول الصيف القادم

كتبت هند مختار

قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها هذه المدينة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به، وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً، ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية اسراع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث وجه بتشغيل السينمات، والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم، مشدداً أيضاً على ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة، قائلاً: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار في شوارع "العلمين الجديدة".