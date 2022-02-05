متحدث الرى يكشف عن ستارة مياه لحماية الآبار من التملح وحماية المزروعات

رامى محيى الدين

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى أن المقصود من ستارة مائية لمنع وصول المياه المالحة لخزان الدلتا الجوفى هى عبارة عن مسارين ينقلان المياه لمحطة شمال سينا ومحطة الحمام، وكان يحدث رشح طبيعى للمياه فى طبقات الأرض السفلية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم المذاع على قناة دى إم سى: "لكى نعمل عملية توازن بين المياه المالحة والعذبة، والمسارين عبارة عن 69 كيلو، وهذه المسارات جديدة مرتبطة بهاتين المحطتين ولا يوجد أماكن أخرى من الممكن استخدام الستارة المائية فيها .

وتابع: "مسار بحر البقر منتهى ونعمل حاليا بمسار الحمام وعملية الرشح تحدث بشكل طبيعى وهذا الستار يحمى الآبار من التملح وبالتالى يحمى الزراعات.